"التجمع" يناقش الاستعداد للمؤتمر العام الثامن وتأسيس الجبهة الوطنية

تعقد الأمانة المركزية بحزب التجمع، اجتماعا مغلقا يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية على رأسها الجبهة الوطنية التي يستعد الحزب لتأسيسها مع أحزاب أخرى منها "الوفد والمؤتمر والمحافظين وحماة الوطن"، تستهدف الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة والدفاع عن التعددية الحزبية ودعم الدولة في حربها ضد الإرهاب.

وقال محمد فرج أمين عام مساعد شؤون التثقيف بحزب التجمع، إن الحزب سيناقش خلال هذا الاجتماع آخر الترتيبات للمؤتمر العام الثامن العاجل لحزب التجمع الذي سيتم خلاله إقرار تعديلات اللائحة الحزبية.

وأكد فرج لـ"الوطن"، أن المؤتمر العام سيعقد 3 مارس المقبل بحضور كافة المحافظات.