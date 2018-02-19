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الوطن

فيديو| ريهام سعيد قبل حبسها: "أنا في ورطة بسبب طفلي الرضيع.. ومهربتش"

منذ 10 دقيقة
كتب: محمود البدوي
فيديو| ريهام سعيد قبل حبسها: "أنا في ورطة بسبب طفلي الرضيع.. ومهربتش"

ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها لنيابة شرق القاهرة من أجل سماع أقوالها في قضية الاتهام بخطف وبيع الأطفال، وعرضته على الصفحة الرسمية لها على موقع "يوتيوب".

وقالت "سعيد": "أنا لم أهرب ولم أقدم المعدة "غرام عيسي" كبش فداء، لأنى أرسلت معها صديق العمر المصوّر راضي المحبوس حاليًا، وإنما كنت في ورطة بسبب طفلي الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 شهور".

وتابعت: "كان يجب علي أن أفطم طفلي تحسبًا لصدور قرار الحبس على ذمة التحقيق، وليس من الضروري أن يذهب كل المطلوبين إلى النيابة دفعة واحدة، لذلك ذهبت غرام عيسى والمصور راضي أولاً، وكان من المقرر أن أذهب مع مخرج البرنامج".

وأشارت إلى أن "قرار النيابة بحبس المعدة والمصور 15 يومًا صدمني ووضعني في ورطة بسبب طفلي الرضيع، الذي لا يوجد من يرعاه"، وتظهر ريهام سعيد في نهاية الفيديو وهي مستقلة سيارتها مع المحامي الخاص بها، لإثبات أنه لم يتم القبض عليها بل ذهبت من تلقاء نفسها.

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