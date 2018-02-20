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الوطن

نشرة التوك شو| مودي الإمام ضيف صاحبة السعادة ومداخلة لمحامي ريهام سعيد

اليوم AM 08:34
كتب: أحمد حامد دياب
نشرة التوك شو| مودي الإمام ضيف صاحبة السعادة ومداخلة لمحامي ريهام سعيد

مودي الإمام

في أول ظهور له منذ فترة طويلة حل الموسيقار مودي الإمام ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي".

واحتفلت يونس بالإمام، وعزف الموسيقار نادر عباسي، عددا كبيرا من مقطوعات الإمام، والموسيقى التصويرية التي شارك بها في الأفلام.

الموسيقار مودي الإمام: محمد هنيدي لديه شخصية كرتونية كـ"توم آند جيري"

الموسيقار مودي الإمام: وحيد حامد موهبة عظيمة ولا يوجد أحد يكتب مثله

بالفيديو الموسيقار مودي الإمام: عادل إمام صنع "لغة جسد" خاصة به

من جهة أخرى احتلت قضية ريهام سعيد حيزا من برامج الـ"توك شو"، أمس، وأجرى المحامي الخاص بها عدد من المداخلات:

فيديو "خناقة شوارع" بين ريهام سعيد وشاب.. والإعلامية: "أبوك رد سجون"

محامي ريهام سعيد: موكلتي قُبض عليها في منزلها.. "كانت بترعى رضيعها"

محامي ريهام سعيد: موكلتي متهمة بالاتجار في البشر والتحريض على الخطف

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