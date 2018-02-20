نشرة التوك شو| مودي الإمام ضيف صاحبة السعادة ومداخلة لمحامي ريهام سعيد

في أول ظهور له منذ فترة طويلة حل الموسيقار مودي الإمام ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي".

واحتفلت يونس بالإمام، وعزف الموسيقار نادر عباسي، عددا كبيرا من مقطوعات الإمام، والموسيقى التصويرية التي شارك بها في الأفلام.

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من جهة أخرى احتلت قضية ريهام سعيد حيزا من برامج الـ"توك شو"، أمس، وأجرى المحامي الخاص بها عدد من المداخلات:

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