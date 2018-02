"روتاري الغردقة" ينظم ملتقى الأعمال لتدريب مديري الفنادق

ينظم روتاري "الغردقة كوزموبوليتان" ملتقى الأعمال لتدريب مالكي و مديري عموم المنشأت الفندقية والشركات السياحية، والذي ينظم لأول مره بالبحر الأحمر، ويجتمع فيه مسؤولي أكثر من ٨٠ فندق وشركة سياحة تحت سقف واحد في لقاء مثمر، ومع ٤ مدربين محترفين في علوم الإدارة العليا، وطبقا لأحدث التقنيات الحديثة في التدريب.

وقال محمد الشناوي مؤسس رئيس روتاري "الغردقة كوزموبوليتان" إن "برنامج التدريب التطوعي المكثف القادم للقائمين بالإدارة العليا بالفنادق والشركات ومديري المبيعات تحضيرا لمعرض الـ ITB ويشمل أيضا ندوة يومية مع أحد رجال السياحة لعرض الأفكار والمناقشة"، وأضاف "لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر يستضيف روتاري الغردقة كوزموبوليتان بأحد الفنادق الكبرى بالغردقة 4 مدربين محترفين متطوعين على مدار 3 أيّام للتدريب على أحدث ما توصل إليه برامج التدريب في العلوم الخاصة، وفرصة لتبادل الخبرات وزيادة أواصر الصداقة".

وأوضح الشناوي أنه يحاضر في البرنامج المهندس أشرف عثمان، الكندي الجنسية، مصري الأصل، رئيس شركة Kemet transformation Services ومدرب علوم المبيعات المحترف في شركة Leoron السويدية، وهي من أكبر شركات التدريب في العالم مع خبرة أكثر من ثلاثون عاما في علوم تدريب المبيعات للإدارة العليا، والمهندس طارق منير شاش، رئيس قطاع الموارد البشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، والمحاضر المصري الكندي كريم الشقنقيري رئيس شركة Yes You Can بمصر و كندا، ومدرب الحياة، وأول لايف كوتش بالعالم العربي، والمحاضر المحترف رامي السيد والمدير التنفيذي لشركة "بيزنس خانة"، لعرض الموضوعات المتعلقة بكيفية توسيع دائرة الأعمال عن طريق علوم السوشيال ميديا.