تسجيل الدخول

الوطن

"روتاري الغردقة" ينظم ملتقى الأعمال لتدريب مديري الفنادق

منذ 53 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
"روتاري الغردقة" ينظم ملتقى الأعمال لتدريب مديري الفنادق

روتارى الغردقة

ينظم روتاري "الغردقة كوزموبوليتان" ملتقى الأعمال لتدريب مالكي و مديري عموم المنشأت الفندقية والشركات السياحية، والذي ينظم لأول مره بالبحر الأحمر، ويجتمع فيه مسؤولي أكثر من ٨٠ فندق وشركة سياحة تحت سقف واحد في لقاء مثمر، ومع ٤ مدربين محترفين في علوم الإدارة العليا، وطبقا لأحدث التقنيات الحديثة في التدريب.

وقال محمد الشناوي مؤسس رئيس روتاري "الغردقة كوزموبوليتان" إن "برنامج التدريب التطوعي المكثف القادم للقائمين بالإدارة العليا بالفنادق والشركات ومديري المبيعات تحضيرا لمعرض الـ ITB  ويشمل أيضا ندوة يومية مع أحد رجال السياحة لعرض الأفكار والمناقشة"، وأضاف "لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر يستضيف روتاري الغردقة كوزموبوليتان بأحد الفنادق الكبرى بالغردقة 4 مدربين محترفين متطوعين على مدار 3 أيّام للتدريب على أحدث ما توصل إليه برامج التدريب في العلوم الخاصة، وفرصة لتبادل الخبرات وزيادة أواصر الصداقة".

وأوضح الشناوي أنه يحاضر في البرنامج المهندس أشرف عثمان، الكندي الجنسية، مصري الأصل، رئيس شركة Kemet transformation Services  ومدرب علوم المبيعات المحترف في شركة Leoron السويدية، وهي من أكبر شركات التدريب في العالم مع خبرة أكثر من ثلاثون عاما في علوم تدريب المبيعات للإدارة العليا، والمهندس طارق منير شاش، رئيس قطاع الموارد البشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، والمحاضر المصري الكندي كريم الشقنقيري رئيس  شركة Yes You Can بمصر و كندا، ومدرب الحياة، وأول لايف كوتش بالعالم العربي، والمحاضر المحترف رامي السيد والمدير التنفيذي لشركة "بيزنس خانة"، لعرض الموضوعات المتعلقة بكيفية توسيع دائرة الأعمال عن طريق علوم السوشيال ميديا.

 

أخبار متعلقة

«مسلم» فى «روتارى الشروق»: «النشطاء والسوشيال ميديا أفسدوا الإعلام».. و«ثابت»: تحديات تواجه الصحافة

«مسلم» فى «روتارى الشروق»: «النشطاء والسوشيال ميديا أفسدوا الإعلام».. و«ثابت»: تحديات تواجه الصحافة

كرَّم نادى روتارى هليوبوليس الشروق، برئاسة علاء رضوان، 3 من رؤساء التحرير المصريين، وهم الكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير «الأهرام»،
روتارى يفتتح المعرض الخيري السادس بطب الإسكندرية

روتارى يفتتح المعرض الخيري السادس بطب الإسكندرية

أفتتح نادي روتارى المنتزه الإسكندرية، اليوم، برئاسة عبدالرحمن الصوراني، المعرض الخيري السنوي السادس، بساحة كلية الطب جامعة الإسكندرية.
بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين

بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين

شهدت فنادق مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، بحضور آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.
50% نسبة الإشغال في فنادق الغردقة

50% نسبة الإشغال في فنادق الغردقة

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

برصاصة "أسمهان" والزائدة الدودية.. غموض حول مقتل الإذاعي أحمد سالم

برصاصة "أسمهان" والزائدة الدودية.. غموض حول مقتل الإذاعي أحمد سالم

بلاي ليست| "محمد العزبي".. اعتلى عرش الأغنية الشعبية بـ"عيون بهية"

بلاي ليست| "محمد العزبي".. اعتلى عرش الأغنية الشعبية بـ"عيون بهية"

حبس سائق وعامل سرقا أموالا من شركة توكيلات تجارية بسوهاج

حبس سائق وعامل سرقا أموالا من شركة توكيلات تجارية بسوهاج

السبت.. "تعليم الغربية" تشارك في ماراثون "الروماتيزم" بـ150 طالبا

السبت.. "تعليم الغربية" تشارك في ماراثون "الروماتيزم" بـ150 طالبا

ملامح الشخصية المصرية فى معرض «عبدالعاطى»: الرومانسية تكسب

ملامح الشخصية المصرية فى معرض «عبدالعاطى»: الرومانسية تكسب

اختيارات الوطن

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«الحبة الفسفورية» أسرع طريق للموت: 320 حالة وفاة

«الحبة الفسفورية» أسرع طريق للموت: 320 حالة وفاة

التخطيط: طرح «بداية جديدة» للاستعانة بخبرة موظفى المعاش الأكفاء

التخطيط: طرح «بداية جديدة» للاستعانة بخبرة موظفى المعاش الأكفاء

3 خطوات يحصل بها الكفيف على سيارة معافاة من الجمارك

3 خطوات يحصل بها الكفيف على سيارة معافاة من الجمارك

بعد نشر «الأجزاء المخصصة للقراءة» على صفحة الوزارة.. الإقبال تاريخى

بعد نشر «الأجزاء المخصصة للقراءة» على صفحة الوزارة.. الإقبال تاريخى

الأكثر قراءة

عاجل