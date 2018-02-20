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الوطن

نواب شمال سيناء يقدمون طلبات أبناء المحافظة لوزير الدفاع

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد مقلد
نواب شمال سيناء يقدمون طلبات أبناء المحافظة لوزير الدفاع

المذكرة التى قدمها نواب شمال سيناء لوزير الدفاع

تقدم نواب شمال سيناء الستة بمذكرة لوزير الدفاع والانتاج الحربي موقع عليها منهم، تتضمن عدة طلبات خاصة بأبناء المحافظة، وتتمثل في فتح طريق للمسافرين من وإلى سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بالتفتيش الدقيق خلال الدخول والخروج للمحافظة، والسماح بدخول كافة السلع والبضائع والأدوية والغاز والخضروات اللازمة، والعمل على عودة الدراسة بالمدارس والجامعات في أقرب وقت حفاظاً على مستقبل الطلاب، بجانب المطالبة بفتح محطات الوقود لتسهيل حركة السير نظراً لتوقفها عن العمل داخل المدن مع مراقبة تلك المحطات بكاميرات المراقبة.

وأكد النواب أنهم في انتظار الرد على مطالب أبناء سيناء من قبل وزير الدفاع خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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