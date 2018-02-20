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الوطن

"صابر": المدونات الأصلية لـ"مصرع أنطونيو" تنضم إلى مقتنيات دار الأوبرا

منذ 45 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"صابر": المدونات الأصلية لـ"مصرع أنطونيو" تنضم إلى مقتنيات دار الأوبرا

الدكتور مجدي صابر وحفيد الموسيقار سيد رشيد

أهدى حسن رشيد حفيد الموسيقار الراحل سيد رشيد، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لدار الأوبرا المصرية، المدونات الموسيقية الأصلية الخاصة بأوبرا مصرع أنطونيو، وفقا للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

وأضاف صابر، أن المدونات تمثل قيمة فنية وتاريخية كبيرة، خاصة أنها تعد أول مؤلفة مصرية لفن الأوبرا، ووضعت عام 1947 واستلهم رشيد فيها القصص والألحان الشعبية والمحلية، مطبقا القوالب العالمية في التأليف الموسيقي.

وأكد أن أوبرا مصرع أنطونيو كانت سبب شهرة الموسيقار، ومغنى الأوبرا حسن رشيد، الذي عرف عنه اهتمامه بالجانب الغنائي والموسيقى الخفيفة للشباب والأطفال، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا مع مجموعة من المتخصصين كيفية الاستقادة منها بعد ضمها لمكتبة الاوبرا الموسيقية.

يذكر أن قصة "مصرع أنطونيو" مستلهمة من مسرحية مصرع كليوباترا للشاعر الكبير أحمد شوقي، وتضم ثلاثة فصول وتتناول شخصية القائد الروماني أنطونيو، حيث تستهل بافتتاحية يليها قسم تمهيدي ثم قسم أساسي يفيض بالحيوية والأحداث، وتختتم بالأسلوب التقليدي المعتاد. 

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