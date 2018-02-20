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الوطن

"قوى عاملة البرلمان": إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف العمالة الموسمية

منذ 24 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"قوى عاملة البرلمان": إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف العمالة الموسمية

البرلمان

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنهم سيجتمعون، الأحد المقبل، بمشاركة عدة وزارات وجهات معنية بالعمالة الموسمية، لوضع تصور لضمهم إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف وهب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنهم اقترحوا خلال اجتماع بالأمس إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف العمالة الموسمية، لافتا إلى أن اجتماع غدا الأربعاء سيشهد عرض أطروحات كل وزارة وتصورها، بشأن التعامل مع ملف العمالة الموسمية، على أن يتم الوصول لصيغة نهائية بقانون جديد لهذه الطبقة.

وأوضح وهب الله، أن عدد العمالة الموسمية يتخطى الـ15 مليون شخص بينهم مليون شخص فقط، هم من يتمتعون بالتأمين والباقين دون غطاء تأميني.

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