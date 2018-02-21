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الوطن

اليوم.. بدء حملة الكشف بالمجان في مستشفى العريش العام

اليوم AM 09:14
كتب: محمد مقلد
اليوم.. بدء حملة الكشف بالمجان في مستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء

يطلق أساتذة وأعضاء هيئات تدريس 4 كليات طب بجامعات مختلفة، حملة الكشف المجاني على الأهالي بمستشفى العريش العام، وذلك في ظل برتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء، وعدد من الجامعات المختلفة.

وصلت الوفود على مراحل من جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق، لمستشفى العريش تحت حراسة أمنية مشددة، وبرعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن الحملة الكشف المجاني على المرضى، وإجراء عمليات جراحية لهم وصرف الأدوية لهم بالمجان.

كان توقيع البروتوكول، تم تحت رعاية لجنة تنمية وإعمار سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وإشراف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية في محافظة شمال سيناء.

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