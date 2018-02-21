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الوطن

قافلة طبية مجانية لمرضى حي الجناين بالسويس تواصل عملها لليوم الثاني

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد مقلد
قافلة طبية مجانية لمرضى حي الجناين بالسويس تواصل عملها لليوم الثاني

جانب من القافلة

واصلت القافلة الطبية المجانية، التي تنظمها جامعة السويس للكشف عن المرضى بحي الجناين بالسويس، اليوم، أعمالها داخل وحدة طب الأسرة بقرية كبريت  وذلك للكشف عن المرضى بالمناطق العشوائية والمحرومة.

وشهدت القافلة في يومها الأول أمس، إقبالا كبيرا من قبل أهالي منطقة كبريت  والمناطق المجاورة لها، ويشرف على القافلة نخبة من أساتذة جامعة السويس لتقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين وشملت تخصصات باطنة وأسنان وجراحة وأنف وأذن وحنجرة ومخ وأعصاب وصدرية ونساء وتوليد وأطفال.           

ومن جانبه قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة تعمل على تنظيم العديد من القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق المحرومة داخل المحافظة.

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