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الوطن

اليوم.. انقطاع المياه عن مدن خليج السويس بجنوب سيناء لمدة 24 ساعة

منذ 53 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
اليوم.. انقطاع المياه عن مدن خليج السويس بجنوب سيناء لمدة 24 ساعة

صورة ارشيفية

أكد المهندس جمال عبدالصبور رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، انقطاع مياه الشرب عن مدن خليج السويس اليوم، ولمدة 24 ساعة بحد أقصى، لتركيب ماكينات جديدة بمحطة غرب النفق، ما يساعد على زيادة ضخ المياه للوحدات السكنية.

وأضاف عبدالصبور، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة سوف تحاول إنجاز العمل في أقل وقت ممكن لعودة المياه، لافتا إلى أن الشركة اختارت جميع مراكز العمليات بالوحدات المحلية بمدن خليج السويس لإعلام المواطنين لترشيد الاستهلاك، كإجراء احترازي وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

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