تسجيل الدخول

الوطن

انقطاع المياه عن مدينة رأس سدر الأربعاء المقبل لمدة 24 ساعة

منذ 4 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
انقطاع المياه عن مدينة رأس سدر الأربعاء المقبل لمدة 24 ساعة

صورة ارشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر عن انقطاع ميــاه الشرب يوم الأربعاء المقبل، لمدة 24 ساعة، عن جميع أحياء المدينة وضواحيها.

وأكد اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، عبر بيان صحفي عنه اليوم الإثنين، أن انقطاع المياه جاء بناء علي الإشارة الواردة لمركز الأزمات والعمليات بمجلس المدينة من الشركة القابضة لمياه الشرب وذلك لتركيب ماكينات جديدة في محطة غرب النفق.

وأهاب رئيس المدينة جميع المواطنين بتخزين المياه، وترشيد الاستهلاك كإجراء احترازي، وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

أخبار متعلقة

"أوقاف جنوب سيناء" تتسلم 700 بطانية من الوزارة

"أوقاف جنوب سيناء" تتسلم 700 بطانية من الوزارة

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن مديرية الأوقاف تسلمت 700 بطانية من وزارة الأوقاف لتسليمهم للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والوديان
بالصور| رفع درجة الاستعداد برأس سدر في جنوب سيناء بعد هطول أمطار

بالصور| رفع درجة الاستعداد برأس سدر في جنوب سيناء بعد هطول أمطار

شهدت مدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة....
محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات العيد القومي للمحافظة

محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات العيد القومي للمحافظة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اليوم الأحد، مأدبة غداء عمل شملت اللواء محمود عيسي السكرتير العام واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد ورؤساء...
محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات للتوسعات بنادي العاملين بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات للتوسعات بنادي العاملين بطور سيناء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستعدادات للتوسعات المزمع اقامتها بنادى العاملين بمدينة طور سيناء اليوم الاحد خلال لقائه برؤساء المدن.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

بريد الوطن| مقترحات لقانون اتحاد الشاغلين

بريد الوطن| مقترحات لقانون اتحاد الشاغلين

بريد الوطن| «القابضة لمياه الشرب» ترد على «عزبة بكرى»

بريد الوطن| «القابضة لمياه الشرب» ترد على «عزبة بكرى»

بريد الوطن| مصر العظيمة

بريد الوطن| مصر العظيمة

«البنا» يزور السودان لاستئناف التعاون الزراعى خلال أيام

«البنا» يزور السودان لاستئناف التعاون الزراعى خلال أيام

«تواضروس»: مصر تشهد إيجابيات رغم تعرضها لحرب

«تواضروس»: مصر تشهد إيجابيات رغم تعرضها لحرب

اختيارات الوطن

صباح الخير يا مصر بعد التطوير.. تأخر وانقطاع الصوت ونحت من برامج أخرى

صباح الخير يا مصر بعد التطوير.. تأخر وانقطاع الصوت ونحت من برامج أخرى

بالتواريخ| أبرز حوادث الطائرات الإيرانية.. آخرها "آسمان"

بالتواريخ| أبرز حوادث الطائرات الإيرانية.. آخرها "آسمان"

بعد تكريمها مع «بوحريد».. قصة مناضلة بورسعيدية قَبّل السيسي جبينها «مرتين»

بعد تكريمها مع «بوحريد».. قصة مناضلة بورسعيدية قَبّل السيسي جبينها «مرتين»

الكشف عن تفاصيل سرقة 242 مليون دولار من بنك إماراتي بـ"السحر الأسود"

الكشف عن تفاصيل سرقة 242 مليون دولار من بنك إماراتي بـ"السحر الأسود"

يوم في حياة رائد فضاء.. المكسرات أساسية والإسراف في الاستحمام "ممنوع"

يوم في حياة رائد فضاء.. المكسرات أساسية والإسراف في الاستحمام "ممنوع"

الأكثر قراءة

عاجل