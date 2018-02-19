انقطاع المياه عن مدينة رأس سدر الأربعاء المقبل لمدة 24 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر عن انقطاع ميــاه الشرب يوم الأربعاء المقبل، لمدة 24 ساعة، عن جميع أحياء المدينة وضواحيها.

وأكد اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، عبر بيان صحفي عنه اليوم الإثنين، أن انقطاع المياه جاء بناء علي الإشارة الواردة لمركز الأزمات والعمليات بمجلس المدينة من الشركة القابضة لمياه الشرب وذلك لتركيب ماكينات جديدة في محطة غرب النفق.

وأهاب رئيس المدينة جميع المواطنين بتخزين المياه، وترشيد الاستهلاك كإجراء احترازي، وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.