انطلاق فعاليات المشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيا في أسيوط

انطلقت فعاليات المشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا، أمس، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك بحضور محمد محمود حسين، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور حمدي عمار، مدير الإدارة التعليمية بالغنايم، وسامي المصري، مدير الإدارة التعليمية بصدفا، ومسؤولي الشباب والرياضة بالغنايم.

وقال عادل فؤاد، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إن فعاليات اليوم الأول شملت الكشف على الطلاب الموهوبين رياضًيا بمراكز أبوتيج وصدفا والغنايم من مواليد "2004 و2005 و2006" للألعاب الجودو واليد ورفع الأثقال، مشيرًا إلى أنها بدأت بالكشف الطبي على المشاركين ثم تسجيل البيانات وبعدها الاختبارات التي تشمل الوزن والطول والسرعة والمرونة.

وأضاف أنه شارك في فعاليات اليوم الأول للمهرجان 105 طلاب في لعبة كرة اليد، و7 طلاب في لعبة رفع الأثقال وطالب واحد في لعبة الجودو.