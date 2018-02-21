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الوطن

إدارة الآثار المستردة: وقفنا بيع غرفة الملك فاروق بالمزاد في أمريكا

منذ 26 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
إدارة الآثار المستردة: وقفنا بيع غرفة الملك فاروق بالمزاد في أمريكا

مدير إدارة الآثار المستردة

قال شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إنه في الفترات الأخيرة يتم ضبط الكثير من القطع الأثرية قبل خروجها من مصر.

وأضاف عبدالجواد، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن إدارة الآثار المستردة تعمل على الآثار التي تم تهريبها خارج مصر، وتعمل على استرجاعه.

وتابع عبدالجواد أن غرفة الملك فاروق تتبع حديقة الحيوان بالجيزة، وبالتالي تتبع وزارة الزراعة ولا تتبع وزارة الآثار، لكن عندما  ظهرت حجرة الملك فاروق في إحدى صالات المزادات بأمريكا تحركت إدارة الآثار المستردة ووقفت بيع الغرفة وتتم إجراءات الاسترداد حاليا.

واستكمل عبدالجواد، أن ساعة الملك فاروق المعروضة للبيع في الإمارات للتأكد من سندات ملكيتها.

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