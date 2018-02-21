اليوم.. ميناء نويبع يستقبل 203 ركاب و12 برادا

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 203 ركاب و12 برادًا و1 تريلا و2 باص جيت، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبًا و20 برادًا و22 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 183 راكبًا و11 برادًا و6 تريلات، وغادرت السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 563 راكبًا و42 برادًا و4 تريلات وسيارة و101 طرد بضاعة عامة.

وأضاف أن موانئ البحر الأحمر شهدت على مدار يومين وصول وسفر 1840 راكبًا وتداول 506 شاحنات، وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 992 راكبًا وتداول 118 شاحنة بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 848 راكبًا وتداول 388 شاحنة، ويستعد اليوم لاستقبال 63 ألف طن قمح روسي، بينما يستعد ميناء الزيتيات لاستقبال 6500 طن بوتاجاز.