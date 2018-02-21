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الوطن

محافظ سوهاج: تحرير 12 محضر مخالفة تموينية في حملة مكبرة

منذ 8 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج: تحرير 12 محضر مخالفة تموينية في حملة مكبرة

ارشيفية

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 12 محضر مخالفة تموينية في حملة مكبرة بناحية مدينة سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين والواحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على تنفيذ خطة المحافظة وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة والمتابعة خاصة على السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه قال أحمد حسين رفاعي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 12 محضرا منها 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر جنحة سوهاج ثان ضد "حسين.س.ر" لحيازته 16 كجم أوراك وصدور فراخ مجهولة المصدر، وتم ضبط حلوى مجهولة المصدر.

وأضاف، أنه تم تحرير محضر ضد المدعو "التهامي.ف.ا"، كما تم تحرير 3 محاضر ضد كل من "محمد.ج.ح"، و"محمود.ع.ع"، و"علي.م.أ" لعرضهم اللحوم للبيع غير مغطاه بالشاش الأبيض.

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