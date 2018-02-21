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الوطن

عرفان: خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في خطواتها الحاسمة

منذ 6 دقيقة
كتب: عزة عطية
عرفان: خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في خطواتها الحاسمة

الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

قال الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في خطواتها الحاسمة، مضيفًا أن مصر عانت من غياب برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن خريطة الاستثمار في مصر كانت غير واضحة.

وأشاد عرفان، خلال مراسم افتتاح الرئيس السيسي لمراكز خدمات المستثمرين، بتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعمه الشعب، مؤكدًا أن الركيزة الأساسية للإصلح تتمثل في دفع عجلة الاستثمار.

وأوضح أن مراكز خدمات المستثمرين لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات ولكن تعد أحد الأدوات الهامة لمكافحة الفساد وتحسين المساءلة في أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن مراكز خدمة المستثمرين تعد عاملاً هامًا لمكافحة الفساد.

وأكد أن مراكز خدمة المستثمرين لها دور في ترتيب مصر عالميًا.

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