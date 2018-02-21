عاجل| صور المتهمين والأسلحة المضبوطة داخل مرزعة "أبو الفتوح" بالبحيرة

تنشر "الوطن" صور المتهمين الـ6 المقبوض عليهم بمعرفة الأمن الوطني داخل مزرعة مملوكة للقيادي الإخواني المحبوس عبد المنعم أبوالفتوح، بوادي النطرون في البحيرة، فضلا عن صورة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزتهم.

والمتهمين هم أحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعبدالحميد محمد مصطفى سيد، وعمر صلاح عبدالحكيم بطيحة، ومحمود عبدالعزيز عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعطية عاشور عطية مبروك.

وقال بيان صادر عن الداخلية إن المذكورين سبق اتهامهم في قضايا خاصة بأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وهي القضية رقم 6584 لسنة 2014 إداري مركز حوش عيسى، والقضية 3558 لسنة 2017 جنح مركز أبوالمطامير، والقضية 6567 لسنة 2016 جنح مركز حوش عيسى، والقضية 7975 لسنة 2015 جنح مركز حوش عيسى، والقضية 2890 لسنة 2014 جنح مركز حوش عيسى، والقضية 3857 لسنة 2016 إداري مركز حوش عيسى.