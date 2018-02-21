عزمي مجاهد: "القرضاوي هيعمل فرقة أغاني ترقص فيها آيات عرابي"

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن مصر ستشهد نهضة حضارية وتنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على أكثر من محور، موضحًا أن مصر خلال الأربع سنوات ماضية لم تُحارب الإرهاب بالسلاح والذخيرة فقط، بل حاربت الأبواق الإعلامية للإرهابيين في كافة دول العالم.

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصاب الإعلاميين الإخوان في قنواتهم بالصدمة من إنجازاته، وجعل من يشاهدهم يظهرون أمامه كالـ"أراجوز"، على حد وصفه.

وتابع: "القرضاوي مفتي الإرهاب قرب يكتب أغاني هابطة، ممكن يعمل فرقة ترقص فيها آيات عرابي، والصبي بتاعها محمد ناصر، والمطرب بتاعهم بقى اللي هيبقى ملعلع هو يبقى معتز مطر".