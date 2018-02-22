تنظيم أول محاضرة لغة عربية "نموذجية" لطلبة الثانوية العامة في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، نجاح تنظيم المحاضرة النموذجية الأولى في اللغة العربية للمرحلة الثانوية بمسرح التربية والتعليم والتي قدمها محمد الكردي خبير اللغة العربية ومُعد برامج تعليمية بالتليفزيون المصري، وسط حضور كبير وغير مسبوق من طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة، وذلك بتوجيهات عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وأكد وحيد، أن المحاضرة تُعد الأولى من نوعها في سلسلة محاضرات سيتم تنظيمها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في كل المواد الدراسية الأساسية خدمة لطلاب المرحلة الثانوية، وسعيا نحو الحد من آفة الدروس الخصوصية التي باتت تستنزف طاقة الأسرة المصرية.