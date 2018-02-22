وكيل "صحة السويس" يتفقد مصابي حادث "صدر حيطان"

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مصابي حادث صدر حيطان بوسط سيناء، والذين تم نقلهم لمستشفى السويس العام لعلاجهم، حيث تابع جميع الإجراءات الطبية وتواجد الأطباء.

وتوجه لبيب، إلى مستشفى التأمين الصحي حيث التقى بالدكتور أحمد المليجي رئيس هيئة التأمين الصحي الذي كان متواجدا بالطوارئ بمستشفى التأمين الصحي لوجود 3 مصابين من الحادث يحتاجون جراحات مخ وأعصاب.

وتفقد لبيب والمليجي المصابين للاطمئنان عليهم وتسهيل كافة الإجراءات الطبية لإجراء العمليات الجراحية لهم.

كان طريق صدر حيطان بوسط سيناء شهد انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمال انشاءات ، مما أسفر عنه إصابة 13 عاملاً