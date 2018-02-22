موانيء البحر الأحمر تستقبل 2040 راكبًا خلال يومين

شهدت موانيء البحر الأحمر على مدار يومين وصول وسفر 2040 راكب، وتداول 507 شاحنة، حيث شهد ميناء نويبع وصول وسفر 1181 راكب و تداول 137 شاحنة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 859 راكب وتداول 370 شاحنة.

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهم 226 راكب و6 براد و9 تريلا، كما تغادر السفينة "سينا" وعلى متنها 42 راكب و30 براد و12 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" و على متنهم 203 راكب و12 براد و1 تريلا و2 باص جيت، و غادرت ثلاث سفن وعلى متنهم 710 راكب و38 براد و29 تريلا و 2 باص جيت.

وأضاف "ملاك" أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و على متنهم 321 راكب و67 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة، كما تغادر السفينتين "القاهرة" و"الحرية1" و على متنهم 163 راكب و82 شاحنة بضائع و7 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "Sea bower" و على متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا والسفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 82 راكب و63 شاحنة و9 سيارات.