حملة "بيت العائلة بالسويس" لتطهير المدارس من الأتربة والحشائش

في ظل التواصل والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات الخدمية بالدولة لتحقيق الأمل فى غد أفضل لشبابنا، وبناءً على توجيهات مدير عام مجلس "بيت العائلة" الدكتور سعيد عثمان رئيس المجلس، والمهندس إبراهيم عبد الله الأمين العام، وعصام غريب المنسق العام للسويس، بدأ المجلس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في شن حملة موسعة لتطهير أفنية المدارس من الأتربة والقمامة.

بدأت الحملة بتطهير فناء المدرسة الصناعية بالتعاونيات، خلف حى فيصل، وذلك بتطهير وإزالة الأشجار والهيش والبوص داخل فناء المدرسة، بالتعاون مع جهاز النظافة بمحافظة السويس بقيادة محمد مرسي المشرف العام، وبحى فيصل برئاسة المهندس محمد فوزي.

وتم الدفع باللوادر وسيارات النقل لتحميل المخلفات من فناء المدرسة وتطهيرها من الحشرات والحيونات والقوارض والزواحف التي كانت تهدد حياة التلاميذ وتمنعهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية، على أن تواصل الحملة أعمالها بباقي المدارس تباعاً.