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الوطن

أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

منذ 8 دقيقة
كتب: محمود الحصري
أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

أرشيفية

شنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وتوفير حالة من السيولة المرورية بالميادين المختلفة بعدد من مدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1364 مخالفة متنوعة، شملت 1 حالة سير عكس الاتجاه، 128 حالة انتظار خاطئ، وتم رفعها بالونش، 76 سيارة بدون رخصة قيادة، 70 سيارة بدون رخصة تسيير، 4 سيارة بدون لوحات، 43 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 25 دراجة نارية بدون لوحات، 1013 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم "شبين الكوم" قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها، وجار استدعاء مالكي السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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