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الوطن

وزير الآثار: احتفالية قادمة لمرور 50 عامًا على نقل معبد رمسيس الثاني

منذ 11 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
وزير الآثار: احتفالية قادمة لمرور 50 عامًا على نقل معبد رمسيس الثاني

وزير الآثار بأبو سمبل

صرح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن الفترة القادمة ستشهد احتفالية كبرى سيتم التحضير والتنسيق لها جيدا، وذلك بمناسبة أن عام 2018 يتواكب مع مرور 50 عام على نقل معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل من مكانه القديم إلى المكان الحالي، في سبتمبر 1968، ووزارة الآثار تولي اهتماما كبيرا بالآثار خاصة في أسوان.

جاء ذلك، في تصريحاته الصحفية على هامش الاحتفالية الكبرى بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية والتي تقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، والتي اخترقت فيها أشعة الشمس جدران المعبد لتصل قاعة قدس الأقداس في الساعة 6.25 صباحاً، واستمرت الظاهرة على وجه تمثال "رمسيس الثاني" لمدة 22 دقيقة، وهي ظاهرة تتكرر مرتين سنويا في 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان.

وأضاف وزير الآثار: "تم تخصيص مبالغ مالية لتطوير منطقة عمدا والسبوع الأثرية بعد أن وجدنا بعض القصور في المنطقة خلال الفترة الماضية، وتم تطوير معبدي أبو سمبل، وكذلك المداخل والمخارج والمدينة بتكلفة وصلت حوالي 40 مليون جنيه، وكان الأمر مميزاً بالنسبة للسياح الأجانب والزائرين المصريين لمشاهدة هذا الجمال في هذا التوقيت".

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