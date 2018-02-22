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الوطن

"حول قبر الملك" يختتم ليلته السادسة بـ"ثقافة فارسكور"

منذ 24 دقيقة
كتب: الهام زيدان
"حول قبر الملك" يختتم ليلته السادسة بـ"ثقافة فارسكور"

"حول قبر الملك"

قدمت فرقة قصر ثقافة فارسكور العرض المسرحي "حول قبر الملك" في ليلته السادسة بنجاح جماهيري كبير، وبحضور عضو لجنة التقييم من قبل الإدارة العامة للمسرح الناقد رامز عماد، كما تم تكريم اسم الفنان الدمياطي الكبير رضا عثمان، صاحب التاريخ الكبير في حركة المسرح بدمياط والحاصل على جائزة التمثيل بأول مهرجان لنوادي المسرح.

يدور العرض حول السحر والخرافة في عصور الظلام بأوروبا، وأن هذا العصر كان يتسم بوجود الساحرات ومحاكم التفتيش، معبراً عن سعادته لتكوين فريق جديد بفارسكور بعد توقف الفرقة عدة سنوات، خاصة وأن النص يقدم لأول مرة على خشبة المسرح عن طريق ورشة عمل جماعية.

مسرحية "حول قبر الملك" تأليف عبده الحسيني، وإخراج حسن النجار بطولة طاهر أبو حطب، علياء هاشم، محمد الشطوري، محمدالباز، محمد سعد، محمد شاهين، عماد مراد، محمد بديوي، قمر المساوي، محمد طارق، أسر الحرايري، خالد مراد، شروق الديب، محمود السقا، محمد موسى، نسمه الديب، محمد فعص، ندى فايد، ديكور إسلام جمال، إضاءة حسن النجار، ماكياج خلود أبو العنين، دراما حركية إهداء كريم خليل، مساعدوا إخراج مازن الصعيدي، أحمد الفرة، خالد محمد، إعداد موسيقى أحمد ضيف، جرافيك وبانفليت محمد العزبي، علاقات عامة وإعلام رضوى السعيد.

تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر، برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح، مسئول الفرق المخرج السعيد منسي.

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