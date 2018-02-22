"تعليم دمياط" يفعل مبادرة المحافظة "إنزل شارك دي بلدك"

عقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، تناول الاجتماع مناقشة بعض القرارات التي اتخذتها المديرية لضبط واستقرار العملية التعليمية وآليات تنفيذها.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بالمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية تحت عنوان "إنزل شارك دي بلدك" والتي تهدف إلى حث كل المصريين للمشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم ودون تحيز لمرشح بعينيه.

وأكد سويلم أن المديرية بصدد استعداداتها للعملية الانتخابية، والتي تجرى في العديد من مدارسها كلجان انتخابية، مؤكدًا على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

وأطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، مبادرة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، ودون تحيز لمرشح عن آخر، ولكن لأداء حق الوطن وتفعيلاً للانتماء والولاء له.