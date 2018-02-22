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الوطن

إبراهيم عيسى: الأهلي والزمالك أهم حزبين في مصر

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
إبراهيم عيسى: الأهلي والزمالك أهم حزبين في مصر

إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المنافسة بين فريقي الأهلي والزمالك على زعامة الكرة المصرية، تعكس الصراع بين حزب الوفد والقصر في الفترة التي أعقبت ثورة 19. مضيفًا: "المصريين اخترعوا المنافسة بين الأهلي والزمالك للتنفيس والترويح عن نفسهم". 

وأضاف عيسى خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، الذي يقدمه على فضائية "أون إي": "الكرة لازم لها زعامة وفرق تتنافس على الصدارة، لكن المصريين اخترعوا فكرة منافسة فريقين بس على الزعامة، بسبب زعامة زغلول وصراع الوفد مع القصر ومع الملك فاروق".

وتابع: "عشان كده اللي بيقول إن الأهلي والزمالك أهم حزبين في مصر معاه حق".

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