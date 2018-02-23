"الأرصاد": طقس دافئ اليوم.. وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس دافئ، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة أحيانًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، على جنوب سيناء، ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض المدن والعواصم العربية: