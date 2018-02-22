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الوطن

"الأرصاد": احتمالية سقوط أمطار.. وتحذيرات من الشبورة

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
"الأرصاد": احتمالية سقوط أمطار.. وتحذيرات من الشبورة

الدكتور أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس، دافئا على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك احتمال لسقوط الأمطار، بخاصة على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وبعض مدن الوجه البحري تمتد إلى القاهرة بجانب السواحل الشمالية الشرقية.

وحذر من الشبورة المائية الكثيفة، التي تعقب سقوط الأمطار، بخاصة على الطرق السريعة.

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