سفير الكويت بالقاهرة: فرص الاستثمار في مصر "مغرية جدا"

قال السفير محمد الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إن فرص الاستثمار في مصر مغرية جدًا.

وأضاف الذويخ، خلال لقائه مع برنامج "لقاء خاص"، المٌذاع عبر فضائية "أون لايف"، أنه تلقى دعوة لزيارة محور قناة السويس من الفريق مهاب مميش، وشاهد الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير هذه المنطقة.

وأكد، أن الحكومة تبذل جهود جبارة في مشروع تطوير محور قناة السويس، وأيضًا في قطاع الطاقة ومشروعات وزارة الإسكان والطرق والجسور.

وأوضح سفير الكويت بالقاهرة، أن مصر تقوم بذلك رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، نجد مصر ورشة كاملة مدعومة من قيادتها وشعبها وأشقائهم.