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الوطن

11 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات "مهندسي أسيوط" اليوم

منذ 11 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
11 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات "مهندسي أسيوط" اليوم

اليوم 11 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في إنتخابات مهندسين أسيوط

يتوجه اليوم 11 ألف مهندس من لهم حق الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمهندسي أسيوط ونصف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشُعب الهندسية، والتي سوف تبدأ في العاشرة صباحا.

وقال المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابي بـ10 لجان انتخابية موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين في سرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي.

وأكد "عليوة" على وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط للدفع بقوات تأمينية، كما تم التنسيق مع الدفاع المدني لإحضار سيارة إطفاء أمام النقابة، كذا التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وكشف محمد الفرغل سكرتير اللجنة، عن أنه تم توفير 33 صندوقًا انتخابيًا شفافًا وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عددًا من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2017، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه لعام سابق.

وأوضح سكرتير اللجنة، أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات هم 1195 مهندسًا، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2017 حتى مساء الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.

يُذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستبدأ فعالياتها اليوم بأسيوط، ويتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية هم المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، النقيب الحالي، والمهندس عماد عوني، والمهندس أحمد عبد الرسول، والمهندس نعمان الحاوي، وعلى عضوية مجلس الإدارة يتنافس 13 مهندسًا بقسم الكهرباء ليتم اختيار 3 فقط منهم بمجلس الإدارة، كما يتنافس في قسم مدني 11 مهندسًا على مقعدين فقط، كما يتنافس 7 مهندسين ومهندسات بقسم عمارة على مقعدين فقط، كما سيتم أيضًا انتخاب أعضاء الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية.

 

 

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