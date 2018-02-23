قادة الاتحاد الأوروبي يهددون بإلغاء اجتماع مع أردوغان

هدد قادة الاتحاد الأوروبي بإلغاء اجتماع مزمع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب قيام أنقرة بنشر بوارج حربية لمنع شركة إيطالية من التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد أعربوا عن تضامنهم مع قبرص واليونان اليوم الجمعة، داعين تركيا إلى وقف هذه النشاطات.

وأضاف توسك أن القادة أكدوا "حق" قبرص في "التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

وذكر توسك أن القادة "على استعداد للتعاون مع تركيا"، ولكن سوف يقيمون الشهر المقبل ما إذا كانوا سيجتمعون مع أردوغان كما هو مقرر في السادس والعشرين من مارس المقبل في بلغاريا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.