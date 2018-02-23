خبير : تدريبات "كليوباترا 2018" عرض لقدرات القوات المصرية والفرنسية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريبات والمناورات العسكرية للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية "كليوباترا 2018" بمثابة مسرح لعرض القدرات والقوى للقوات من الطرفين.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن هذه التدريبات ترجع أهميتها في كونها سوقا لبيع السلاح وسوقا للتدريب، مشيرا إلى أنها تمثل قوة وتمثل ردع للأعداء وللطامعين خاصة من الجيران.

وأشار إلى أن هناك 37 اتفاقية تدريب مشترك بين مصر ودول مختلفة في المجال العسكري، لافتا إلى أن العملية الشاملة "سيناء 2018" توفر أيضا التأمين للقوات التي تقوم بالتدريب.

وتابع الغباري، أن شمول عملية سيناء 2018 في كونها تحمي وتنتشر في جميع المناطق الاستراتيجية والحدودية بكل الأفرع الرئيسية في سيناء في الشمال الشرقي وفي شمال البحر المتوسط وفي الغرب مع ليبيا وفي الجنوب مع السودان وفي الشرق بالبحر الأحمر.