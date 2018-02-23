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الوطن

سلامة يلتقي الصحفيين النقابيين بمحافظة البحر الأحمر

منذ 21 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
سلامة يلتقي الصحفيين النقابيين بمحافظة البحر الأحمر

نقيب الصحفيين

التقى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم، مع الصحفيين النقابيين بمحافظة البحر الأحمر، والاستماع لكافة مطالبهم، وحلها.

جاء ذلك خلال حضور نقيب الصحفيين ختام فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت بالغردقة، اليوم، في استجابة سريعة من نقيب الصحفيين لطلب عقد لقاء معهم، خلال اللقاء الذي حضره أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن الدولة تمر بظروف استثنائية، وفي مرحلة بناء دولة حديثة، ويجب على جميع الصحفيين الوقوف بجانب الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصة بالصحفيين والإعلاميين ويذكر هم في كل المناسبات وهو دليل على تقديره الكبير لهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تؤدي بدورها في دعم الدولة بجميع مؤسساتها، وأن جميع الصحفيين لديهم حس وطني يجعلهم على قدر المسؤولية تجاه وطنهم.

وأوضح أن نقابة الصحفيين تؤدي دورًا كبيرًا لخدمة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه في عهد المجلس الحالي للنقابة، تمت الموافقة على أكبر زيادة في بدل التكنولوجيا، وأكبر زيادة في المعاشات، وأكبر زيادة في مكافأت نهاية الخدمة، وخلال شهور قليلة سوف يتم وضع حجر الأساس لمستشفى الصحفيين، وتوجه سلامة بالشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر للصحفيين.

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