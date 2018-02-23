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الوطن

تركيا تُدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية بالقدس

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
تركيا تُدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية بالقدس

وزارة الخارجية التركية-صورة أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في العاصمة الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، عقب مصادقة البلدية الإسرائيلية بالقدس، الأربعاء، على إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية، للمستوطنين اليهود، معظمها ضمن أراضي الفلسطينيين، جنوبي القدس الشرقية،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأكدت الخارجية التركية رفضها للخطوات الإسرائيلية التي تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وقالت إن "إسرائيل تحوّل احتلالها إلى استعمار دائم وتقوّض أرضية مباحثات السلام، من خلال إنشاء الوحدات الاستيطانية في أراضي فلسطين".

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