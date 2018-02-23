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الوطن

وزيرا الآثار والثقافة يختتمان سيمبوزيوم الغردقة الدولي

منذ 4 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وزيرا الآثار والثقافة يختتمان سيمبوزيوم الغردقة الدولي

الفعالية

اختتم، اليوم، بمدينة الغردقة سيمبوزيوم الغردقة الدولي للنحت، والذي يقام بأحد القرى السياحية الشهيرة بالغردقة لأكبر منافسة عالمية بين أشهر فناني النحت بالعالم، وعددهم 37 فنانًا من 22 دولة.

وشهد الختام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين.

ضم السيمبوزيوم 37 قطعة فنية نحتها فنانو النحت العالميين المشاركين في السيمبوزيوم، وهم من جنسيات مختلفة و8 من مصر.

وشرح الفنانون القطع الفنية الخاصة بهم على الحضور، ولاقت القطع إعجابهم والتي كانت مستوحاه ومتأثرة بالحضارة المصرية.

وأشار عبدالله إلى أنه سيتم اختيار أفضل القطع المعروضة لوضعها في ميادين الغردقة ضمن الخطة العامة لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، مؤكدًا أن السيمبوزيوم هو أكبر سيمبوزيوم في العالم، وسيجذب أعدادًا كبيرة من السائحين في الفترة المقبلة لما ينقلة الإعلام عن مدينة الغردقة من خلال الصحف والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب وزير الآثار عن سعادته لإقامة هذا الحدث بالغردقة ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة لتنشيط السياحة، كما أكد أن الغردقة منتجع سياحي هام جدًا بالنسبة لمستقبل السياحة في مصر.

ورحبت وزيرة الثقافة بإقامة السيمبوزيوم في مصر، وخاصةً الغردقة باعتبارها واجهة مشرفة وعالمية للسياحة المصرية، مشيرةً إلى ضخامة الحدث إعلاميًا وعالميًا.

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