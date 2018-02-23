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الوطن

إبراهيم عيسى عن أحمد شوقي: "كان عنده خادم بيحميه.. وبيرشي الصحف"

منذ 21 دقيقة
كتب: شريف سليمان
إبراهيم عيسى عن أحمد شوقي: "كان عنده خادم بيحميه.. وبيرشي الصحف"

إبراهيم عيسى

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، بعض المعلومات الخاصة عن الشاعر الراحل أحمد شوقي. 

وقال عيسى، خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، المذاع عبر فضائية "أون إي": "مكنش بيرتب غرفته، وكان بيرمي ملابسه وكتبه في كل حتة فيها". 

وأضاف: "كان لديه خادمًا يغسل له قدميه ووجهه ويديه، وكان بيحميه".

وتابع: "كان يتناول الفطور في العاشرة صباحًا بمحل جروبي بمنطقة وسط البلد، ووجبة الغذاء كانت عبارة عن أصناف متعددة". وأردف: "كان بيحب البامية والكفتة بالصلصة، والفاصوليا".

وأكد: "كان شديد الحساسية من النقد، لدرجة إن الصحف الصفراء كانت بتشتمه عشان يرشيها، عشان تبطل تهاجمه".

 

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