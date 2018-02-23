إبراهيم عيسى عن أحمد شوقي: "كان عنده خادم بيحميه.. وبيرشي الصحف"

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، بعض المعلومات الخاصة عن الشاعر الراحل أحمد شوقي.

وقال عيسى، خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، المذاع عبر فضائية "أون إي": "مكنش بيرتب غرفته، وكان بيرمي ملابسه وكتبه في كل حتة فيها".

وأضاف: "كان لديه خادمًا يغسل له قدميه ووجهه ويديه، وكان بيحميه".

وتابع: "كان يتناول الفطور في العاشرة صباحًا بمحل جروبي بمنطقة وسط البلد، ووجبة الغذاء كانت عبارة عن أصناف متعددة". وأردف: "كان بيحب البامية والكفتة بالصلصة، والفاصوليا".

وأكد: "كان شديد الحساسية من النقد، لدرجة إن الصحف الصفراء كانت بتشتمه عشان يرشيها، عشان تبطل تهاجمه".