وزير الآثار يتفقد أماكن تبديل ملابس السائحين بمسجد الميناء الكبير

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، أماكن تبديل ملابس السائحين بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، يرافقهما الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء حسام الدين كمال مدير الأمن، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة.

ومن جانبه أبدى الوزير إعجابه الشديد بالمكان الذي يليق بجامع الميناء أحد أهم مقاصد السياحة الدينية في المحافظة الساحلية.

وفي ذات السياق أكد محافظ جنوب سيناء أنه سيقيم مكانًا مماثلًا له في مسجد الصحابة بجنوب سيناء.