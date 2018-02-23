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الوطن

مساعد "البشير": مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي تدعم حل الجوع

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
مساعد "البشير": مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي تدعم حل الجوع

الرئيس السوداني-عمر البشير-صورة أرشيفية

أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، إنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي، وقال إن المبادرة ستظل حاضرة ومؤثرة.

وقال - لدى مخاطبته مساء اليوم بقاعة الصداقة ختام مؤتمر منظمة الأغذية الإقليمي لأفريقيا؛ في دورته الثلاثين - إن مبادرة الأمن الغذائي ستساهم في شعار مؤتمر التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في افريقيا؛ من أجل تحسين وسائل الإنتاج، وخلق فرص عمل للشباب، كما ستدعم حل مشكلة الجوع وتحسين مستوى الإنتاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح أن السودان؛ ووفقا للاهتمام بالتنمية المستدامة؛ وضع خططا للإصلاح الاقتصادي، وذلك بإنشاء جهاز قومي لتوظيف الشباب ودعم المرأة الريفية وتبادل المعارف؛ بجانب إنفاذ البرنامج الخماسي الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة.

وقال إن البلاد تستقبل مثل هذه المؤتمرات وهي تنعم بالسلام وتحقيق الحوار الوطني بالاستقرار والنماء، واشاد بانعقاد المؤتمر الذي وصفه بالمهم؛ بفضل المشاركة الكبيرة من الدول وتلاحم أهل القارة بالخرطوم توحيدا لروئ وتطويرا لعجلة التنمية التي تقودها الزراعة،وحيا  المؤتمرين ومشاركتهم في اجتماع الخرطوم.وأشاد مساعد رئيس الجمهورية بالبيان الختامي، وأكد اهتمام السودان ودعمه لكل مخرجات المؤتمر.

من جانبه عبر الدكتور عبداللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات عن تقديره للمشاركة الكبيرة في المؤتمر والتي ضمت 51 دولة و48 وزيرا للزراعة و15 سفيرا و226 من الوفود و42 عضوا من الفاو و27 مختصا من السودان و18 منظمة عالمية و5 دول مراقبة،واشار الوزير إلى أن الاجتماعات تداولت عددا من القضايا الخاصة بالزراعة ومكافحة الجوع، وعبر عن التزامه بتنفيذ كل التوصيات التي صدرت اليوم خلال إعلان الخرطوم؛ معربا عن أمله بأن تشهد فترة رئاسة الدورة المزيد من المشاركات والخطط الإقليمية والعالمية.

 

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