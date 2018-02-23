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الوطن

الجيش التركي يصدر بيانا بشأن قصف قافلة إغاثة في عفرين

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش التركي يصدر بيانا بشأن قصف قافلة إغاثة في عفرين

صورة أرشيفية

نفت رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، أن القوات التركية قصفت قافلة مدنية ضمن الرتل العسكري التابع للقوات الكردية أمس الخميس أثناء توجهه إلى عفرين.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان اليوم أن الجيش استهدف الرتل العسكري التابع للقوات الكردية أمس في طريقه إلى عفرين بعد إبعاد قافلة مدنية كانت بقربه.

وقال البيان إن القوات التركية قصفت الرتل جنوب شرقي عفرين قبل وصوله للمدينة بمسافة 15 كم.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة التركية استهدفت فقط الرتل الذي كان يحمل أسلحة ومعدات عسكرية، ولم تستهدف القافلة التابعة للمدنيين"، مؤكدا أنه تم استهداف الرتل التابع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية/حزب العمال الكردستاني (PYD/PKK) وتنظيم"داعش" خلال العملية، مع "مراعاة جميع أنواع الاهتمام والحساسية كي لا يتعرض المدنيون لأي ضرر"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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