إغلاق حقل "الفيل" في ليبيا يرفع سعر النفط

ارتفع سعر النفط فوق 66 دولار للبرميل، الجمعة، بدعم من انخفاض الانتاج في ليبيا وتصريحات متفائلة من السعودية عن جهود أوبك لتقليص المخزون العالمي من خلال تقييد الإنتاج.

وتعافى الخام من خسائر كان قد سجلها في وقت مبكر بعد إغلاق حقل "الفيل" النفطي في ليبيا والذي ينتج 70 ألف برميل يوميا، ويبلغ إنتاج البلد العضو في أوبك نحو مليون برميل يوميا على الرغم من أنه ما زال متقلبا بسبب الاضطرابات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل، وكانت الأسعار زادت في أوائل 2018 وبلغت 71.28 دولار للبرميل في 25 يناير، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014، كما ارتفع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل.

وفي أحدث تعليق من أوبك عن أن اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة يؤتي ثماره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يتوقع استمرار انخفاض المخزونات هذا العام.

هذا وانخفضت الأسعار في وقت سابق من يوم الجمعة تحت ضغوط ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الأمريكي، علما أن صادرات الخام قفزت إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وهو مستوى يقترب من القياسي.