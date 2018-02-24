الإعادة بين فهمي وفرج الله على مقعد "نقيب المهندسين" في أسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بأسوان، مساء أمس، بإجراء الإعادة على منصب نقيب المهندسين بأسوان بين كلا من المهندس أسامة فهمي النقيب الحالي عقب حصوله على "326 صوتا"، والمهندس محمد محمد فرج الله والحاصل على "528 صوتا".

وتأتي الإعادة بينهما يوم الجمعة المقبل، لعدم حصول أحدهم على نسبة 50% من الأصوات، بينما انتهت انتخابات أعضاء المجلس بفوز كلا من المهندسين أحمد الزوال وعمرو الأمين من شعبة مدني، ومحمد عبدالعاطي، ووليد عز الدين، والحسين محمد، ومصطفى مرعي من شعبة كهرباء، ووائل حسن من شعبة ميكانيكا.

وأكد المهندس أشرف فتحي عضو مجلس نقابة المهندسين السابق بأسوان، أن الانتخابات انتهت في جو ساده الحب والاحترام والشفافية الكاملة، حيث إن جميع المنافسين أصدقاء ولا يوجد ما يعكر صفو الانتخابات التي يشرف عليها قضائيا.