محمد ثروت عبدالعزيز نقيبا لـ"مهندسين بني سويف"

أعلن المستشار حسين عبداللطيف رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بني سويف، فوز المهندس محمد ثروت عبدالعزيز بمقعد النقيب وحصوله على 903 أصوات.

وأعلنت اللجنة، الفوز في شعبة الكهرباء المهندس عادل عزت، وحصل على 474 صوتا، والمهندس محمد حسين وحصل على 433 صوتا، وفي شعبة المدني، وفاز المهندس أحمد علي مبروك، وحصل على 451 صوتا، ودعاء محمد عبدالعزيز، وحصلت على 359 صوتا، ومجدي عابدين، وحصل 370 صوتا.

كما فاز المهندس أحمد محمد زايد بمقعد العمارة، وحصل على 576 صوتا، والمهندس محمد عيسى زهران بمقعد الميكانيكا وحصل على 614 صوتا.