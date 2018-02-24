تسجيل الدخول

الوطن

محمد ثروت عبدالعزيز نقيبا لـ"مهندسين بني سويف"

منذ 56 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محمد ثروت عبدالعزيز نقيبا لـ"مهندسين بني سويف"

جانب من انتخابات نقابة المهندسين في بني سويف

أعلن المستشار حسين عبداللطيف رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بني سويف، فوز المهندس محمد ثروت عبدالعزيز بمقعد النقيب وحصوله على 903 أصوات.

وأعلنت اللجنة، الفوز في شعبة الكهرباء المهندس عادل عزت، وحصل على 474 صوتا، والمهندس محمد حسين وحصل على 433 صوتا، وفي شعبة المدني، وفاز المهندس أحمد علي مبروك، وحصل على 451 صوتا، ودعاء محمد عبدالعزيز، وحصلت على 359 صوتا، ومجدي عابدين، وحصل 370 صوتا.

كما فاز المهندس أحمد محمد زايد بمقعد العمارة، وحصل على 576 صوتا، والمهندس محمد عيسى زهران بمقعد الميكانيكا وحصل على 614 صوتا.

 

انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين

بالأسماء| نتائج انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

بالأسماء| نتائج انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ عن فوز المهندس عبد السميع عبد القادر يوسف، حيث حصل على 1398 صوتًا، في حين حصل منافساه المهندس إبر
محمد ثروت يحسم مقعد نقيب المهندسين في بني سويف

محمد ثروت يحسم مقعد نقيب المهندسين في بني سويف

حسم المهندس محمد ثروت، المرشح على مقعد نقيب النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة بنى سويف عن قائمة "مهندسون من أجل مستقبل أفضل"، مقعد نقيب مهندسين بني سويف، متفوقا
النتائج شبه النهائية: "ضبعون" نقيبا للمهندسين بالغربية

النتائج شبه النهائية: "ضبعون" نقيبا للمهندسين بالغربية

أسفرت النتائج شبه النهائية، عن فوز الدكتور محمد ضبعون، نقيب المهندسين الحالي، ونائب رئيس جامعة طنطا، لشؤون المجتمع والبيئة، بمقعد نقيب المهندسين بالغربية، والذي
النتائج شبه النهائية لانتخابات "مهندسين البحيرة"

النتائج شبه النهائية لانتخابات "مهندسين البحيرة"

كشفت المؤشرات شبه النهائية لنتائج فرز أصوات الناخبين بانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة، عن فوز أيمن رزق وأحمد راغب ومحمد شهاب، عن شعبة الك
نتائج انتخابات "مهندسين دمياط"

نتائج انتخابات "مهندسين دمياط"

أظهرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين في دمياط، خوض كلاً من المهندس هاني قنديل وأحمد درويش جولة الإعادة على مقعد النقيب، نظرًا لعدم اكتمال كليهما النصاب القانوني
مؤشرات أولية| فوز 4 بقائمة "المهندس أولا" في انتخابات "مهندسي البحيرة"

مؤشرات أولية| فوز 4 بقائمة "المهندس أولا" في انتخابات "مهندسي البحيرة"

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين بانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة، عن فوز 4 مرشحين بقائمة "المهندس أولاً"، وهم أيمن رزق وأ
مؤشرات أولية بتقدم نقيب المهندسين الحالي في انتخابات التجديد بالمنوفية

مؤشرات أولية بتقدم نقيب المهندسين الحالي في انتخابات التجديد بالمنوفية

أشارت المؤشرات الأولية، بانتخابات نقابة المهندسين، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إلى فوز الدكتور شبل ضحا النقيب الحالي بمقعد النقيب، متفوقا على المرشحين
إعادة على منصب نقيب "مهندسي البحيرة" بين الشافعي ورزق

إعادة على منصب نقيب "مهندسي البحيرة" بين الشافعي ورزق

أعلن المستشار عبد الله عبد المنصف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالبحيرة،
استمرار فرز الأصوات بانتخابات "مهندسي البحيرة"

استمرار فرز الأصوات بانتخابات "مهندسي البحيرة"

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالبحير
انتخابات المهندسين: منافسة شرسة بين المرشحين وإقبال متوسط من الناخبين.. وإجراءات أمنية مشددة حول مقار النقابات الفرعية

انتخابات المهندسين: منافسة شرسة بين المرشحين وإقبال متوسط من الناخبين.. وإجراءات أمنية مشددة حول مقار النقابات الفرعية

وسط إجراءات أمنية مشددة، وإشراف قضائى كامل، توافد المهندسون على مقار النقابات الفرعية فى المحافظات، اليوم،
بالفيديو| مشادات بين قاض وعضو بقائمة الاستقلال في انتخابات المهندسين

بالفيديو| مشادات بين قاض وعضو بقائمة الاستقلال في انتخابات المهندسين

نشبت مشادات بین القاضي المشرف علی عملیات فرز الأصوات وأحد أعضاء قائمة الاستقلال الموحدة في انتخابات نقابة القاهرة بالمهندسین، والتي تم إجراءها بالصالة المغطاه ب
قبل غلق التصويت.. 2200 مهندس يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة القاهرة

قبل غلق التصويت.. 2200 مهندس يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة القاهرة

أسفرت المؤشرات الأولية لعدد أصوات المهندسين النهائية، التي قامت بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات القاهرة 2200 صوت
بالصور| تكدس وازدحام بـ"مهندسين أسيوط" للتصويت

بالصور| تكدس وازدحام بـ"مهندسين أسيوط" للتصويت

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، حالة من التكدس والازدحام من قبل الناخبين والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم خلال آخر ساعة من الوقت المحدد لللتصويت في انتخاب
غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة

غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة

أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على الانتخابات في استاد القاهرة باب التصويت في انتخابات المهندسين الفرعية
بالصور| إقبال متزايد على التصويت في انتخابات "المهندسين" بالفيوم

بالصور| إقبال متزايد على التصويت في انتخابات "المهندسين" بالفيوم

احتدمت المنافسة، بين المرشحين لعضوية مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، خلال الساعات الأخيرة، اليوم، بين القوائم الانتخابية الثلاث المتنافسة، وسط جهود مكثفة
انتخابات هادئة في نقابة المهندسين ببورسعيد

انتخابات هادئة في نقابة المهندسين ببورسعيد

بدأت انتخابات نقابة المهندسين اليوم، في بورسعيد هادئة حتى الظهر، وسط إقبال متوسط لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الفرعي للنقابة
41 مهندسا يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس نقابة أسوان

41 مهندسا يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس نقابة أسوان

شهد نادي المهندسين بكورنيش النيل بمدينة أسوان، توافد العشرات من المهندسين للتصويت في انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بأسوان،
محافظ بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات نقابة المهندسين

محافظ بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات نقابة المهندسين

أدلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية لاختيار النقيب والمجلس الفرعي للنقابة بالمحافظة، يرافقه المهن
وزير النقل: سنتعاون مع مجلس نقابة المهندسين المقبل للارتقاء بالمهنة

وزير النقل: سنتعاون مع مجلس نقابة المهندسين المقبل للارتقاء بالمهنة

أدلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين المقامة الآن باستاد القاهرة، متمنيا التوفيق للمجلس المقبل، مؤكدًا أنه سيتم التعاون مع المجل
إبراهیم محلب: انتخابات "المهندسين" تجري في جو نقابي رائع

إبراهیم محلب: انتخابات "المهندسين" تجري في جو نقابي رائع

شارك المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاقتصادية، في انتخابات نقابة المهندسين، حيث أدلى بصوته في اللجنة 101.
وصول "محلب" إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات "المهندسين"

وصول "محلب" إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات "المهندسين"

وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء السابق، استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين الفرعية.
بالصور| إقبال متوسط في انتخابات "المهندسين" ببني سويف

بالصور| إقبال متوسط في انتخابات "المهندسين" ببني سويف

شهدت انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف، إقبالًا متوسطًا حتى منتصف اليوم، وانعدم توافد من لهم حق التصويت، في الساعات الأولى من الصباح، نظرًا لسوء الأحوال الجوية
رئيس "الغزل والنسيج": الدولة لم تتدخل في سير انتخابات المهندسين

رئيس "الغزل والنسيج": الدولة لم تتدخل في سير انتخابات المهندسين

أكد الدكتور حماد عبد الله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج، أن الدولة لم تتدخل في سير العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن الإقبال لا بأس به في الساعات الأولى من فتح با
وصول هشام عرفات استاد القاهرة للمشاركة في انتخابات "المهندسين"

وصول هشام عرفات استاد القاهرة للمشاركة في انتخابات "المهندسين"

وصل منذ قليل الدكتور هشام عرفات وزير النقل استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين الفرعية .
مهندسو سيناء يتحدون الإرهاب ويتوافدون على لجان الانتخاب بـ"ميكروباصات"

مهندسو سيناء يتحدون الإرهاب ويتوافدون على لجان الانتخاب بـ"ميكروباصات"

على الرغم من استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، فإن شمال سيناء لم تؤجل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
بالصور| إقبال متوسط على انتخابات "مهندسي دمياط"

بالصور| إقبال متوسط على انتخابات "مهندسي دمياط"

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في دمياط إقبالا متوسطا من قبل الناخبين حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعد النقيب وهم "يوسف عبد الخالق العاصي وهاني قنديل وأحمد درويش وعب
إقبال كثيف بانتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسي البحيرة"

إقبال كثيف بانتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسي البحيرة"

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة، إقبالا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى اليوم، بمقر النقابة الف
بالصور| توافد قيادات "الكهرباء" في النقابات الفرعية لـ"المهندسين"

بالصور| توافد قيادات "الكهرباء" في النقابات الفرعية لـ"المهندسين"

توافد مع الساعات الأولى لإنطلاق المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين لانتخاب رؤساء ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم
بالصور| تزايد إقبال المصوتين على انتخابات "مهندسي كفر الشيخ"

بالصور| تزايد إقبال المصوتين على انتخابات "مهندسي كفر الشيخ"

شهدت انتتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في كفر الشيخ، إقبالاً متزايداً، قبل قليل، حيث تُجري الانتخابات في 6 لجان بإجمالي 9 صناديق، بالدور الأول علوي بمقر
سلامة: 20 ألف أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

سلامة: 20 ألف أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

قال عمرو عزت سلامة ، رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات ، وصل عدد المهندسين الذين قاموا بالادلاء بصوتهم علي مستوي الجمهورية حتي الان 20 الف منتخب .
استخدام سيارات المياه في الدعاية لقائمة ضبعون بانتخابات مهندسي الغربية

استخدام سيارات المياه في الدعاية لقائمة ضبعون بانتخابات مهندسي الغربية

شهدت شوارع المحيطة بنقابتي المهندسين بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية جولات بسيارات حكومية تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تدعم أحد مرشحي قائمة الدكتور
"في حب مصر" تذيع أغنية لوزير النقل الأسبق في انتخابات المهندسين

"في حب مصر" تذيع أغنية لوزير النقل الأسبق في انتخابات المهندسين

أذاعت خيمة قائمة في حب مصر أغنية خصيصا لوزير النقل الأسبق هاني ضاحي لحث المهندسين على اختيار أعضاء القائمة في انتخابات التجديد النصفي التي بدأت صباح اليوم.
وزير البترول الأسبق يدلي بصوته في انتخابات "المهندسين"

وزير البترول الأسبق يدلي بصوته في انتخابات "المهندسين"

وصل سامح فهمي، وزير البترول الأسبق. استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.
تزايد الإقبال على المشاركة بانتخابات التجديد النصفي لـ مهندسي المنوفية

تزايد الإقبال على المشاركة بانتخابات التجديد النصفي لـ مهندسي المنوفية

شهدت نقابة المهندسين، بمحافظة المنوفية، اليوم، تزايد الإقبال على انتخابات النقابة عقب صلاة الجمعة حيث فتحت أبواب التصويت من الساعة العاشرة حتى السابعة مساء ويعق
توافد المصوتين على انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسي الغربية"

توافد المصوتين على انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسي الغربية"

شهد محيط نادي المهندسين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، استمرار توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات نقابة المهندسين وسط حراسة أمنية مش
مرشحو مهندسي القليوبية يلتقطون الـ"سيلفي"

مرشحو مهندسي القليوبية يلتقطون الـ"سيلفي"

بدأت الساعة العاشرة صباحا انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية، وسط إقبال شديد من المهندسين.
نقيب المهندسين بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات النقابة

نقيب المهندسين بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات النقابة

أدلى المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين الحالى بأسيوط في الانتخابات، لإختيار رئيس النقابة و7 مقاعد هم نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات
إقبال محدود على لجان انتخابات المهندسين بالوادي الجديد

إقبال محدود على لجان انتخابات المهندسين بالوادي الجديد

شهدت لجنتي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إقبالًا محدودًا من جانب المهندسين أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات السنوية وله
بالصور| استئناف التصويت بانتخابات المهندسين بأسيوط عقب صلاة الجمعة

بالصور| استئناف التصويت بانتخابات المهندسين بأسيوط عقب صلاة الجمعة

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط عملها وفتح المجمع الانتخابي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في ا
بالصور| إقبال متوسط على انتخابات المهندسين بقنا.. وانسحاب أحد المرشحين

بالصور| إقبال متوسط على انتخابات المهندسين بقنا.. وانسحاب أحد المرشحين

شهدت انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة قنا، اليوم، إقبالا متوسطا بعد ظهر صلاة الجمعة، من قبل الناخبين لاختيار النقيب و7 أعضاء وأعضاء الشعب على مستوى ال
إقبال متوسط في انتخابات المهندسين بالمنيا

إقبال متوسط في انتخابات المهندسين بالمنيا

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في المنيا، اقبالًا متوسطًا حتي منتصف اليوم الجمعة، وانعدم توافد من لهم حق التصويت، في الساعات الأولى من الصباح، نظرًا لسقوط
3 قوائم تقيم سرادق للدعاية في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم

3 قوائم تقيم سرادق للدعاية في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم

شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية، بمحافظة الفيوم، اليوم، نظاما جديدا في الدعاية الانتخابية، للتنافس بين القوائم الانتخابية على دعوة أعضاء الجمعية العمومية
مصطفى أبوزيد يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين ببنها

مصطفى أبوزيد يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين ببنها

أدلى المهندس مصطفى أبو زيد، بصوته خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين باللجنة رقم 17 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
توافد مهندسي البحيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

توافد مهندسي البحيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

واصل أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، التوافد على مقر النقابة للتصويت بانتخابات التجديد التصفي، تحت إشراف المهندس هشام أبو شقة، رئيس لجن
النبراوي: "تيار الاستقلال" لا ينتمي لأي حزب.. و"المهندسين" بعيدة عن السياسة

النبراوي: "تيار الاستقلال" لا ينتمي لأي حزب.. و"المهندسين" بعيدة عن السياسة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح على ذات المقعد في انتخابات التجديد النصفي التي بدأت أولى مراحلها اليوم لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية و
بالصور| "مصطفى أبو زيد" يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

بالصور| "مصطفى أبو زيد" يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

أدلى الدكتور مصطفى أبوزيد، المرشح نقيباً لمهندسي مصر، اليوم الجمعة، بصوته، في انتخابات نقابة المهندسين باللجنة رقم ١٧ بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، مطالبا جمو
القضاة يؤدون صلاة الجمعة أمام صناديق اقتراع المهندسين في الإسكندرية

القضاة يؤدون صلاة الجمعة أمام صناديق اقتراع المهندسين في الإسكندرية

قرر رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، أداء القضاة المشرفين على الانتخابات لصلاه الجمعة أمام صناديق الاقتراع حرصا على شفافية
توافد المهندسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بالشرقية

توافد المهندسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بالشرقية

توافد العشرات من المهندسين على مقر النقابة بمدينة الزقازيق للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات التجديد النصفي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
منافسة ساخنة في انتخابات نقابة المهندسين بسوهاج

منافسة ساخنة في انتخابات نقابة المهندسين بسوهاج

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا، إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة الفرعية البالغ عددهم 8810 عضوا.
"ضاحي" يدلي بصوته في المرحلة الأولى بـ"انتخابات المهندسین"

"ضاحي" يدلي بصوته في المرحلة الأولى بـ"انتخابات المهندسین"

وصل المهندس هاني ضاحي وزیر النقل الأسبق، والمرشح علی مقعد نقیب المهندسین وبارش قائمة مهندسون في حب مصر استاد القاهرة للإدلاء بصوته في المرحلة الأولی من انتخابات
توقف انتخابات المهندسين في الإسكندرية لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة

توقف انتخابات المهندسين في الإسكندرية لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة

أعلن المهندس صلاح حامد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه تم التوقف عن العمل بالانتخابات والإدلاء بالأصوات لمدة ساعة واحدة، وذلك
"مهندسون في حب مصر" تدین انحیاز "العربي الدیمقراطي" لتیار الاستقلال

"مهندسون في حب مصر" تدین انحیاز "العربي الدیمقراطي" لتیار الاستقلال

انتقد مؤمن شفيق المتحدث الرسمي لقائمة مهندسون في حب مصر، التي يرأسها المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق والمرشح نقيبا للمهندسين تدخل الحزب العربي الديمقراطي
بالصور|إقبال متوسط على انتخابات "المهندسين" بالغربية وسط إجراءات أمنية

بالصور|إقبال متوسط على انتخابات "المهندسين" بالغربية وسط إجراءات أمنية

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس الإدارة.
انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمنوفية

انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمنوفية

بدأت في العاشرة، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بمحافظة المنوفية، لاختبار النقيب وأعضاء الشعب العامة بالنقابة، وتستمر الانتخابات ح
  إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لمهندسين كفر الشيخ

  إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لمهندسين كفر الشيخ

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في كفر الشيخ، إقبالاً ضعيفاً منذ فتح باب التصويت، صباح اليوم الجمعة، حيث تُجرى الانتخابات في 6 لجان بإجمالي 9 صناد
طارق النبراوي یدلي بصوته في انتخابات المهندسین الفرعیة باستاد القاهرة

طارق النبراوي یدلي بصوته في انتخابات المهندسین الفرعیة باستاد القاهرة

وصل منذ قلیل المهندس طارق النبراوی نقیب المهندسین والمرشح علی ذات المقعد فی انتخابات التجدید النصفی للعام الجاری ، استاد القاهره للإدلاء بصوته فی المرحلة الاول
فتح لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية باستاد القاهرة

فتح لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية باستاد القاهرة

فتحت منذ قليل، لجان انتخابات نقابة المهندسين النصفية باستاد القاهرة، أبوابها أمام أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، ويترشح على منصب رئيس النقابة الف
لأول مرة.. "سيدة" تنافس على مقعد نقيب المهندسين في البحيرة

لأول مرة.. "سيدة" تنافس على مقعد نقيب المهندسين في البحيرة

تنافس سيدة بانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة بالبحيرة التي تجرى اليوم الجمعة، بمقر النقابة بمدينة دمنهور، و3 مرشحين آخرين على منصب النقيب، وهي المهندس
انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية وسط منافسة قوية

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية وسط منافسة قوية

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالدقهلية اليوم، في نادي المهندس في طلخا وميت غمر، تحت إشراف قضائي، ووسط منافسة كبيرة على مقعد ال
بالصور| بدء عملية التصويت بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

بالصور| بدء عملية التصويت بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، منذ قليل، لجان التصويت أمام الأعضاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المنعقدة، ال
4 يتنافسون على منصب النقيب بانتخابات "المهندسين" في البحيرة

4 يتنافسون على منصب النقيب بانتخابات "المهندسين" في البحيرة

يتنافس 4 مهندسين على منصب النقيب، في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في البحيرة التي تجرى، الجمعة، في مقر النقابة،
33 مهندسا يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة

33 مهندسا يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة

تُجرى اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسيين الفرعية بمحافظة البحيرة، وسط منافسة قوية بين 4 قوائم انتخابية تضم 33 مهندسا.
بدء انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسين كفر الشيخ" تحت إشراف قضائي

بدء انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسين كفر الشيخ" تحت إشراف قضائي

بدأت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث تُجرى الانتخابات بنظام القوائم تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس عليها 25 مرشحا
40 مرشحا يتنافسون في انتخابات "المهندسين" بالغربية

40 مرشحا يتنافسون في انتخابات "المهندسين" بالغربية

تجرى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، بمقر النقابة في طنطا ونادي المهندسين في المحلة، والتي فتحت أبوابها في العاشرة صباحا، ومقرر غلقها في السابعة مساء
11 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات "مهندسي أسيوط" اليوم

11 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات "مهندسي أسيوط" اليوم

يتوجه اليوم 11 ألف مهندس من لهم حق الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمهندسي أسيوط ونصف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشُعب الهندسية، والتي سوف تبدأ في

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

حملة موسى تحدد شروط الحوار مع قطر.. وتؤكد: عليها التوقف عن دعم الإرهاب

حملة موسى تحدد شروط الحوار مع قطر.. وتؤكد: عليها التوقف عن دعم الإرهاب

عضو بـ"تيجي نلونها": الفكرة بدأت في 2015.. وهدفها محاكاة "مترو" العالم

عضو بـ"تيجي نلونها": الفكرة بدأت في 2015.. وهدفها محاكاة "مترو" العالم

الذهب يرتفع جنيها للجرام.. والعيار 21 يسجل 654 جنيها

الذهب يرتفع جنيها للجرام.. والعيار 21 يسجل 654 جنيها

ضبط 7 أطنان أرز شعير بهدف الاحتكار في قطور بالغربية

ضبط 7 أطنان أرز شعير بهدف الاحتكار في قطور بالغربية

بالأسماء| نتائج انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

بالأسماء| نتائج انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

اختيارات الوطن

4 أسباب دفعت نقيب الفلاحين للانسحاب من حملة موسى مصطفى من الانتخابات

4 أسباب دفعت نقيب الفلاحين للانسحاب من حملة موسى مصطفى من الانتخابات

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

الأكثر قراءة

عاجل