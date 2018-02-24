بالأسماء| مصرع 3 وإصابة 12 في حادث تصادم ببني سويف

لقى3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم عدة سيارات مع أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم إيداع 3 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، وهم أبو الحمد سليم على 57 سنة، ومقيم بمحافظة قنا، أبو العيد عبد الحفيظ 23 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، وجثة ثالثة مجهولة الهوية.

وأصيب 12 آخرين وهم "محمد كامل عبد العزيز 46 سنة، سائق، ومقيم المحلة الكبرى، مصاباً باشتباه بكسر بالساق الأيمن، كرم عبد الفتاح سطوحي، 35 سنة، سائق ومقيم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، مصابا بجرح قطعي بالوجه 5 سم، جاد حسين سالم، 60 سنة، ومقيم بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا، فلاح، مصابا بكسر مضاعف بالذراع الأيمن، زهورة عبد العاطى سيد 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، نورهان فراج صالح 3 سنوات، ومقيمة بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا، مصابة بإغماء وجروح وكدمات، حلمي محمد حلمي 27 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، سائق، مصابا بكسر مضاعف بالقدم الأيسر".

كما أصيب "محمد سيد علي 47 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، تباع، مصابا باشتباه كسر بالفك السفلي، أم هاشم عطية سليمان، 57 سنة، ومقيمة بمحافظة القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، سالم محمد الحسيني، 7 سنوات، مقيم ببولاق الدكرورى، مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، عبد الحفيظ أبو العيد 54 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجروح وكدمات بالجسم، قاسم قاسم لملوم، 50 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجروح بالوجه 5 سم، أسماء عبد الحفيظ لملوم، 25 سنة، مصابة بكدمات وسجحات بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف".

وتبين من التحريات الأولية للحادث إلى وقوع حادث التصادم بين سيارة نقل بمقطورة "ط ر ب" رقم 9187 ط، وسيارة نصف نقل رقم "ق ه ب" 9485، سيارة ملاكى رقم "ن أ د" 6231، وأتوبيس نقل عام "ن ع أ" 9541 ، وسيارة نقل مقطورة رقم "ه ن ج" 6428، بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المحافظة.

وتجري إدارة مرور بني سويف بإشراف المقدم هشام مكي رئيس مباحث المرور إعادة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد رفع السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.