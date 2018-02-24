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الوطن

بالصور| وفد طلاب جامعة الأزهر يزور المركز الثقافي الإسلامي بشرم الشيخ

منذ 32 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| وفد طلاب جامعة الأزهر يزور المركز الثقافي الإسلامي بشرم الشيخ

وفد طلاب جامعة الأزهر

قال الشيخ ماجد راضي، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، إن المركز العالمي للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية بمسجد "الصحابة" استقبل وفدًا من طلاب جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، قسم التاريخ والحضارة، وذلك في زيارة علمية ثقافية.

وأضاف، الشيخ ماجد عبر تصريحات صحفية عنه، اليوم أن الوفد تضمن 40 طالبًا وعددًا من أساتذة الجامعة، واستمع الجميع شرح وافي عن مسجد "الصحابة" والمركز الثقافي، ومعرفة الأهداف من إقامة هذا الصرح الإسلامي، مشيرا إلى أن مسجد "الصحابة" مسجدا جامعا يقوم برسالته الدعوية والتثقيفية والتعليمية، حيث أنه منبرا لإقامة الأمسيات والندوات الدينية بالإضافة أن المسجد ملحق به فصول لمحو الأمية وتحفيظ القران الكريم.

وأشار إلى أن مسجد الصحابة يعد مزارا سياحيا لهواة السياحة الدينية وتصل تكلفته إلى 25 مليون جنيه، ويحتوي على مأذنتين ارتفاع كلا منهما 76 مترا، ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلي، وصحنه الرئيسي يصل ارتفاعه إلى 36 مترا على مساحة 1800 متر مربع وبداخله رواق سفلي به مظلتين للصلاة في أول دور، و36 حمامًا ودورة مياه.

وأوضح أن مسجد "الصحابة" أضيف إلى قائمة السياحة الدولية والمحلية حيث أنه يضم مكتبة ثقافية إسلامية علمية تضم كافة المطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومترجمة بجميع اللغات المختلفة.

 

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