"ذا فويس".. اليمنية سها ترفض "وليمة" إليسا وتقنع بـ"بوسة" أحلام

غنت المتسابقة سها المصري من اليمن، أغنية "ياليل يا حاج" للفنانة "أحلام"، أثناء مشاركتها ببرنامج "ذا فويس"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، وأبدت أحلام إعجابها بغنائها وقالت لها "ياسلام عليك"، فيما أبدى المدربين أعجابهم بها.

وقال الفنان محمد حماقي عضو لجنة التحكيم: "انتي صوت مميز جدا وانا خايف أن غنائك لأغنية أحلام تبقي علشان تروحي معاها، وانا اتمني من قلبي انك تبقي معايا".

فيما قالت الفنانة أحلام: "كل ما أقف يخدوا متسابقي ما أدري ليش،" فيما وقفت لها أليسا وقدمت لها وليمة عشاء: "البنت تستاهل تتدلل وما حدا معزوم غيرها"، فيما قام الفنان عاصي الحلاني بتقديم ورده لها وقال لها "أنتي أحلى وردة"، مضيفا "أنا عندي مندي إذا بدك"، فيما اختارت المتسابقة الفنانة أحلام لتنضم إلى فريقها وقالت لها أحلام "تعالي أبوسك.. وأوعدك وعد هتبقي نجمة".