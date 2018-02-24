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الوطن

مصرع طفل سقط من أعلى سلم بمنزله في المنوفية

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مصرع طفل سقط من أعلى سلم بمنزله في المنوفية

أرشيفية

لقي طفل مصرعه اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، باستقبال مستشفى بركة السبع المركزي الطفل "ط. ط." 4 سنوات، مقيم بدائرة المركز مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتوفي متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد وعم المتوفى، أفاد أنه أثناء نزول الطفل من أعلى سلم المنزل، انزلقت قدمه وسقط أرضا، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ونفيا الشبه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبه جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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