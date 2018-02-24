"الديمقراطية لتحرير فلسطين": مطلوب من كل مواطن ترتيب البيت الداخلي

قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه أمام التغول الجديد للإدارة الأمريكية بتوقيت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والذي يأتي في الذكري الـ 70 للنكبة وقيام دولة الاحتلال، مطلوب فلسطينياً الآن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ووضع الأسس اللازمة لبناء استراتيجية سياسية ووطنية موحدة تضم "الكل الفلسطيني" والقطاعات كافة.

وأضاف خلف، خلال حواره على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن الفلسطينيون باتوا أمام تحدٍ خطير للغاية تعادي فيه الإدارة الأمريكية كل الحقوق المتعلقة بالشعب الفلسطيني، مشددا على أن المطلوب من السلطة ومن جميع أبناء الشعب الفلسطيني التصدي الحازم لهذا القرار ولتلك الاجراءات الأمريكية المتلاحقة التي تهدف إلى تحطيم المشروع الوطني الفلسطيني وتبديده وإنهاءه.

وأشار خلف، إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة للقيادة التنفيذية في منظمة التحرير لمطالب الشارع الفلسطيني.