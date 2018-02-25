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الوطن

وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الحديد لا يعني خصخصتها.. ولن يضار عامل

اليوم AM 09:36
كتب: أحمد عنتر
وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الحديد لا يعني خصخصتها.. ولن يضار عامل

وزير قطاع الأعمال

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بتطوير الشركات المتعثرة وإعادة هذه الشركات إلى السوق لتحقق الربحية، مؤكدا أنه لن يضار عامل من إعادة هيكلتها.

ولفت بدوي، خلال حديثه ببرنامج "مانشيت" على قناة "أون لايف"، إلى أن المرحلة الأولى ستكون خاصة بشركات القومية للإسمنت والحديد والصلب وشركات الأسمدة، مؤكدا أنه ليس هناك اتجاه لخصخصتها حاليا لأن تراجعها من الأساس لا يشجع المستثمرين إضافة إلى أنها شركات من الأساس مدرجة في البورصة المصرية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن هناك مشروعات قومية كبرى وتحتاج إلى إحداث نهضة في هذه الشركات للاستفادة منها، مشيرا إلى أن الصين ستقوم خلال المرحلة المقبلة بإنشاء مصنع ضخم للنسيج بمدينة السادات.

 

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