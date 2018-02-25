والدة الطفل المبتور إصبعه بسبب إهمال مدرسته: «سلموني العقلة في منديل»

قالت "سهام" والدة الطفل إياد المبتور إصبعه بسبب إهمال تعرض له في مدرسته "يوسف جاد الله" بعد إصابته في إصبعه إن ابنها حالته النفسية سيئة للغاية، إضافة إلى الألم الذي يعاني منه بعد بتر إصبعه.

وأضافت "والدة الطفل إياد" خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن بعد بتر عقله إصبعه تركوا العقلة في مكان الحادث، وعند سؤال الطبيب على العقلة في أثناء محاولة إسعافه في المستشفى لم يجدها، وعاد أحد المدرسين للمدرسة للبحث عن العقلة مكان الحادث ووجدها واحتفظوا بها في منديل.

وتابعت "والدة إياد" أنه فور وصولهم للمدرسة أعطوهم عقلة إصبع إياد، لافتة إلى أن الإهمال الذي تعرض له إياد والإهمال الذي تم التعامل به مع الحادث سبب لعاهة مستديمة للطفل.